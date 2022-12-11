Hak-İş: EYT sonrası geçici işçiye kadro düzenlemesi yapılmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile konfederasyonlar arasındaki "kamu çerçeve protokolü"ne göre, geçici mevsimlik işçiler ile kadro alamayan taşeron işçilerin sorunları çözülecek.

İşçi konfederasyonları, EYT düzenlemesinin hemen ardından kadro bekleyen geçici ve taşeron işçiler için adım atılmasını talep ediyor.

NTV'ye konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6 ay ile 9 ay 29 gün arasında çalışan işçilerin kadro düzenlemesinin ocak ayı içinde tamamlanmasını istedi.

Arslan şunları söyledi: "Bunların hepsinin artık 12 ay çalışabileceği bir modeli sayın bakanımızla konuştuk. İnşallah bu konuda önemli adımların atılacağını bekliyoruz. Kadro alamayan işçiler KİT'lerde çalışanlar. Aslında KİT'lerle ilgili biz 696 çıktığı zaman yine bir düzenleme yapıldı fakat KİT yöneticilerinin inisiyatifine bırakıldı. O zaman da KİT yönetim kurulları hiçbir zaman taşeron şirketlerdeki işçileri bünyelerine almadılar."

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ PROMOSYONU İÇİN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Arslan, maaş promosyonu uygulamasına özel sektör çalışanlarını da dahil edecek yeni bir düzenleme çağrısı da yaptı.

Arslan, "Özel sektör burada durumu gözden geçirmeli. Gerçekten işçiler için ciddi bir kaynak imkanı oluştu. Bunu bir mevzuata bağlamak gerekiyor. Burada da belli kriterrler koyup tartışmalardan artık kurtulmak gerekiyor. Herkes promosyon alacaksa hangi şartlarda ne alacağı bilinmeli" dedi.

Ahmet Ergen/NTV Ankara