Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü ile 8 yolcu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 18:27, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 18:28
Kaza saat 09.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi.
Uğur D.'nin kullandığı şehirler arası yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Osman A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu, Tırın dorsesi ise ayrılıp yolu kapattı. Kazada otobüs şoförü ile 8 yolcu yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız