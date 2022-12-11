Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da programı yoğundu. Gençlerle buluştuğu sırada Erdoğan'ın küçük bir misafiri daha vardı. 12 yaşındaki fenomen şarkıcı Fevzi Kaan Türker de programın katılımcıları arasındaydı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 22:31, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 22:33
Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.
Söylediği şarkılar ile popüler olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker de buluşmaya katıldı.
Fevzi Kaan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde performansını sergiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkılarını dinledikten sonra Fevzi Kaan'ı tebrik etti.
Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili Fevzi Kaan'ın ailesinden bilgi aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız