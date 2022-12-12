85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesi hakkında milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş üzeri vatandaşlar için yeni bir programın başlatılacağı müjdesini verdi: "85 yaşından büyüklerimizin yani çınarlarımızın her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle, büyüklerimiz artık sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilecekler. Yakında ilan edeceğiz."

27 BİN HEKİMLE SÖZLEŞME

Sağlık Bakanlığı'nın alımını ilan ettiği 85 bin sağlık personeli için "42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz" diyen Koca, diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından alacaklarını söyledi. Beyaz Reform'un amaçlarından birinin genç hekimlerin uzmanlık eğitimine yönelik olduğunun altını çizen Koca, "Bir diğer amacı da hekimlerimizin kamuda çalışmayı tercih etmelerini sağlamaktı. İlk etapta yaklaşık 6 bin hekim kamuya dönüş yaptı" diye konuştu. Koca, zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle de yılbaşından itibaren sözleşmelerin yapılacağı bilgisini verdi.

SMA TARAMASINDA DÜNYADA TEKİZ

Evlilik öncesi tarama programına SMA taramasını dahil ettiklerini hatırlatan Koca şöyle konuştu: "Her yenidoğana SMA taraması yapıyoruz. Dünyada hem evlilik öncesi hem yenidoğan taraması yapan tek ülkeyiz. Geçen yıl sonunda başlayan SMA tarama programıyla, evlilik öncesinde 493 bin kişiye taşıyıcılık testi, bu yılın mayıs ayında başlayan tarama programıyla da yenidoğan 635 bin bebeğe SMA taraması yapıldı. Böylece tespit ettiklerimizin tedavisine erkenden başlayabiliyoruz."

10 ayda 200 milyon randevu

MHRS üzerinden randevu alınamadığı eleştirilerine değinen Koca, bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalıştıklarını belirterek "Randevusuna gelmeyen yüzde 25 vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı, üzerinden 10 gün geçmeden yüzde 21'e geriledi" dedi. Koca 10 aylık hastane randevu sayıları hakkında da şu bilgileri verdi: "Yılın 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı yaklaşık 200 milyon. Aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısı da 250 milyon."

Kimse ilaçsız kalmayacak

Piyasada ilaç bulunamadığı konusu hakkında Bakan Koca "Kur güncellemesi yılda bir kez, şubat ayında gerçekleşmektedir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorun baş gösteriyor. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Hastalarımızı biilaç bırakmayız. İlaç soran bulacak" dedi. Aşıda üç yeni tesisin imza aşamasında olduğu bilgisini de veren Koca, "Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86'sını kendimiz üreteceğiz. Suçiçeği, hepatit ve kuduz aşılarının üretileceği 3 yeni tesis projemiz de ihale aşamasında" diye konuştu.

Resul Ekrem Şahan