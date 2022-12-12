Uyarılar ilk sonucunu verdi: Randevuya gelmeyen hasta sayısı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde MHRS üzerinden randevu alıp da hastanelere gitmeyenlere yönelik uyarılarda bulunulmuştu, Bakan Koca bu uyarılardan sonra randevusuna gelmeyenlerin oranında düşüş yaşandığını bildirdi.

Problemin giderilmesi için il il, hastane hastane, hekim hekim çalıştıklarını ve belirli bir aşamaya geldiklerini belirten Bakan Koca "Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorunu yok fakat alınan ama iptal edilmeden gelinmeyen randevular sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor. Sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayımız yaklaşık 1 milyon. Yılın ilk on ayında MHRS üzerinden randevu sayısı ise yaklaşık 200 milyon. Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen yüzde 25 vatandaşımız olduğunu söyledim.