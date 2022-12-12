Kara liste ifşa oldu! İkiyüzlü Twitter'dan gizli sansür

Twitter'in yeni sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde, Twitter üzerinden yeni belgeler yayınlayarak eski yönetim zamanında Twitter kullanıcılarına yönelik kara listeler oluşturulduğunu açıkladı. Söz konusu listelerle beğenilmeyen Tweet'lerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı kaydedildi.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'un hesabını askıya alan eski Twitter yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iletilerine de zaman zaman kısıtlama yoluna gittiği ortaya çıktı. FETÖ ve diğer terör örgütlerini koruma altına alan, LGBT aleyhine mesajları engelleyen, destekleyen paylaşımlara yol veren mavi kuş'un sansür listesinde yerli ve milli hesapların ağırlığı dikkat çekiyor.

YEŞİM ERASLAN