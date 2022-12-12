Dolar günü 18,64 TL'den tamamladı
Haftaya yatay başlayan dolar günü 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 18:07, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6440
|18,6450
|18,6450
|18,6460
|Avro
|19,6540
|19,6550
|19,6860
|19,6870
|Sterlin
|22,8300
|22,9470
|22,8260
|22,9400
|İsviçre Frangı
|19,9210
|20,0210
|19,9230
|20,0240
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6140
|18,6940
|18,6150
|18,6950
|Avro
|19,6140
|19,6940
|19,6460
|19,7260
|Sterlin
|22,7700
|22,9800
|22,7660
|22,9760