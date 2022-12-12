Adana'da hastane müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 11:05, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 11:06
Hastane morgunun önünde bekleyen Kamil Önder'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancayla ateş edip kaçtı.
Bacağından yaralanan Önder, hastanede tedaviye alındı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız