Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

Erdoğan: Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik
Erdoğan: Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik
%0 Faiz Oranı ile 10.000 TL taksitli avans
%0 Faiz Oranı ile 10.000 TL taksitli avans
Sponsorlu İçerik
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Doğru bilgi aktarılmıyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Doğru bilgi aktarılmıyor
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
Gözler kabinede: Gündem EYT ile asgari ücret
Gözler kabinede: Gündem EYT ile asgari ücret
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Meclis'te özür tartışması
Meclis'te özür tartışması
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
Bakan Koca: İlaç sorununun farkındayız, en kısa sürede çözeceğiz
Bakan Koca: İlaç sorununun farkındayız, en kısa sürede çözeceğiz
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
İstanbul'a fırtına uyarısı!
İstanbul'a fırtına uyarısı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:- "Daha önce bypass olmuş 44 yaşındaki bir vatandaşımız, su altında kalan serasına bakmaya gittiğinde orada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef vefat etti"- "Teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Ciddi miktarda hasar gören, mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarları karşılayacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 12:29, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 12:40
Yazdır
Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

- İki ilçede eğitime ara verildi

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.

Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız." dedi.

Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, "Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu." bilgisini verdi.

Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, üç noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Finike'de bazı mahallelerde su baskınları oluştu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık dört mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.

- Vali Yazıcı bölgede incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, AA muhabirine, bölgede çok ağır bir yağış yaşandığını ve metrekareye 207 kilogram yağmur düştüğünü söyledi.

Yağışın ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde ciddi sıkıntılara neden olduğunu aktaran Yazıcı, "Sabah 08.00'e kadar çok sayıda ihbarımız oldu, ihbarlara gidildi. İlçe merkezinde sular büyük oranda çekilmiş durumda. İki kırsal mahallemizde, iki taşan derenin ilçe merkezinde oluşturduğu sıkıntılar vardı. O sular çekildi." dedi.

Ortaköy ve Toptaş mahallelerinde köprüler yıkıldığı için ulaşımda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yazıcı, sorunun giderilmesi için DSİ ve Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını bildirdi.

Yazıcı, bu iki bölgeye uzak da olsa alternatif yollar bulunduğunu, normal ulaşımın sağlanması için geçici de olsa çözümler üretilmeye çalışıldığını kaydetti.

- Hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Kumluca ilçe merkezinde, ana yollarda temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Heyetleri kurduk. Bir an önce zarar gören iş yerleri, evler ve araçlarla ilgili hasar tespitleri yapılacak. Bugün, en geç yarın hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamış oluruz. Tabii tarımla ilgili de ekiplerimiz sahada. Tarımsal zararlara ilişkin Kumluca'da daha önceki yıllardan tecrübeliyiz. Bu bölgede ilk defa olmuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören seraları tespit ediyor. Akşamüstü ne kadar alanda ne kadar seranın zarar gördüğünü dekar olarak verebiliriz."

- "Çok sayıda vatandaş mağdur oldu"

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile selden en fazla kişinin zarar gördüğü Kavaklıkuyu Caddesi'ndeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu dile getiren Yazıcı, esnafın dükkanlarını temizlemeye çalıştığını, belediye ekiplerinin de bodrum katlara dolan suları tahliye ettiğini anlattı.

Bir çiftçinin hayatını kaybettiğini aktaran Yazıcı, "Daha önce bypass olmuş 44 yaşındaki bir vatandaşımız, su altında kalan serasına bakmaya gittiğinde orada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef vefat etti. Böyle bir kaybımız var. Selle direkt ilgili bir durum değil, serada kalp krizi geçirmiş." dedi.

Yazıcı, devletin yaraları saracağını vurgulayarak, "Buraya gelmeden önce İçişleri ve Dışişleri bakanlarımızla görüştüm. Tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Ciddi miktarda hasar gören, mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarları karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Sigara kullanımı menopoz yaşını 2 yıl öne çekiyor
Sigara kullanımı menopoz yaşını 2 yıl öne çekiyor
Yalova'da kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
Yalova'da kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
Emine Erdoğanın yerine seküler First lady olsaydı
Emine Erdoğanın yerine seküler First lady olsaydı
1999 depreminden ders çıkaran Düzce yeni konut stokuyla örnek oluyor
1999 depreminden ders çıkaran Düzce yeni konut stokuyla örnek oluyor
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati iddiası: Bazı kararlar alınacak
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati iddiası: Bazı kararlar alınacak
İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına ilgili alan mezunlarının başvurusu engellendi!
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
BRITA'ya Geçin, Tasarruf Edin

BRITA'ya Geçin, Tasarruf Edin

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

12 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.