Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 12:59, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 13:00
Ö.Ş. idaresindeki 16 JDZ 52 plakalı kamyonet, Bozüyük'ten Eskişehir istikametine giderken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ö.Ş, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki E.Ç. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız