Kreş skandalında yeni gelişme: İdareciler, yöneticileri kandırmış

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB kreşinde öğretmenlerin çocuklara uyguladığı şiddete ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. ÇOSB Başkanı Sözdinler, basın toplantısında bu görüntüleri ilk kez ortaya çıkaran İhlas Haber Ajansı muhabirine teşekkür edip, kreşin idarecileri tarafından güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yanıltıcı bilgilendirildiklerini belirterek, "Yoksa bizim de bundan haberimiz olmayacaktı" diye konuştu.

"Gözyaşlarıma hakim olamadım"

Sözdinler açıklamasında, "Öncellikle sizin karşınıza böyle bir olayla çıktığımız için 4 torun sahibi bir dede olarak çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bin bir emekle kurduğumuz Özel Çerkezköy Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevimizde yaşanan olaylar ve görüntüleri izlerken önce kendi torunlarımı düşünerek gözyaşlarıma hakim olamadım. Gerçekten çok sinirlendim. Kreşimize çocuklarını emanet eden aileler kadar ben de çok üzgünüm. Hem bir baba hem de bir dede olarak. Lütfen bu konuşmalarımızı kendini aklamak isteyen bir sanayicinin sözleri gibi dinlemeyin. Kreşimizde idareci diye atadığımız idarecilerin sözlerine güvenerek maalesef bu süreçlere geldik. 'Neden denetlemediniz?' diyebilirsiniz, malumunuz biz her şeye yetişemiyoruz maalesef. Bazı işlerimizi de profesyoneller aracılığıyla yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğretmenin görevine son verilmesini talep ettim"

Halihazırda 236 çocuğun kreşte eğitim aldığını dile getiren Sözdinler, "Kreş bakımevimizde 2021 Aralık ayında, yaşanan olumsuz bir olayla velinin şikayeti üzerine kamera görüntülerini incelettirdim. Velimizin bulunduğu şikayet hususunda çocuğun bir kurdele ile oyun amaçlı bağlandığı söylense de görüntüleri kendim de izledikten sonra derhal öğretmenin görevine son verilmesini talep ettim. Öğretmeni işten çıkardık ve ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de zaten savcılığa görüntüleri gönderdik. Ama maalesef bu öğretmen savcılığa başvurarak bizim hakkımızda ve aileler hakkında gereksiz bir şikayette bulundu. Mahkeme görüntüleri izledikten sonra bunun suç teşkil edecek bir görüntü olmadığını söyledi ve işe iade kararı verdi. Tekrar ne pahasına olursa olsun bu öğretmeni görevlendirememe kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İHA muhabirine teşekkür

Sözdinler, "Ama akabinde geçtiğimiz 2022 Ağustos ayında çocuklara sert davranıldığı belirtilen kreşimizde, bir sınıftan 7 velimiz şikayete gelmiş; bu veliler aynı zamanda savcılığa şikayette bulunmuşlar. Kamera görüntüleri savcılığa ulaştırılmış. Bütün kalbimle açıkça söylüyorum, burada bir yönetim zafiyeti var. Çünkü 'Kamera görüntüleri incelendi mi?' diye sorulduğunda yönetim tarafından, 'Efendim yönetim tarafından bütün idareciler olarak inceledik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık' denmesi üzerine bu idarecilere güvenilmiş. Ha yanlış yapılmış. Kreşte olanların aması fakatı yok" diyerek, bunu ortaya çıkaran İhlas Haber Ajansı muhabirine teşekkür edip, "Yoksa bizim de bundan haberimiz olmayacaktı" şeklinde açıklamada bulundu.

Çocukların canlı izlenebilmesi için girişimlerde bulunacak

Savcılığın soruşturmasını beklediklerini ifade eden Sözdinler, "Aradan yaklaşık 4 ay gibi bir zaman geçti. Ben bunu duyar duymaz, telefon açıp derhal bu 2 öğretmenin görevden alınmasını, gerekirse idarenin, müdürün, yardımcısının, idarenin hepsinin görevden alınmasını talep etmiştim. Görüntülerden sonra da bu arkadaşların görevlerine son verildi. Kreşteki idarenin bize ilettiğine göre görüntülerde rahatsız edici bir şey olmadığına yönelik yanıltıcı bilgiler bizleri bu noktaya getirdi. Kurumumuzda normal şartlarda zorunlu olmadığı halde konunun hassasiyeti ve kreşe verdiğimiz öneme binaen 100 günlük kamera kayıtları devamlı muhafaza edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kreşimizdeki sınıflara ilişkin kamera kayıtlarının velilerimizce mevzuatın el verdiği ölçüde kendi çocuklarını canlı olarak izleyebilmeleri, yine bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre bazı engeller var. Ama size söz veriyorum; bu konuda tüm girişimlerde bulunacağım ve bu altyapıyı oluşturacağım. Gerekirse de geriye dönük kayıtları yine de veliler talep ettikleri halde kendilerine sunmak bizim görevimiz olacak. Yönetim olarak düşündük; bu vahim olaylardan sonra kreşi kapatmak gerekir mi? Bence kreşi kapatmak en kolay yoldu. Ama burada mağdur olacak 236 tane velimiz var. Bunları düşünerek, bu işi düzelterek ne pahasına olursa olsun devam etmeye karar verdik. Halihazırda eğitim gören 236 çocuğumuz var. Ne olursa olsun bütün önlemleri alıp devam etmeye karar verdik" diyerek açıklamasını noktaladı.

Toplantıya, ÇOSB Başkanı Sözdinler'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Fatih Elay, Natan Yakuppur ve Ahmet Temiroğlu katıldı.