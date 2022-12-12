Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği, yarın etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 16:04, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 16:59
Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız