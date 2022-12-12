Ak Parti'den EYT açıklaması: Takvim ocak ayında başlayacak
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 16:58, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 17:54
EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı.
AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.
Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız