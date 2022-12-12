Şarampole devrilen otomobildeki askeri personel yaralandı
Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki askeri personel yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 17:55, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 17:55
Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Aşağıdiphan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Astsubay Çavuş H.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada H.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız