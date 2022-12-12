Metro arızalandı, vatandaşlar isyan etti
İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 22:21, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 22:22
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü. Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız