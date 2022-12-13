CHP'ye yakın kanalda Aile Bakanlığı'nın çocuğa sahip çıkışı böyle övüldü

Türkiye bir süredir, İstanbul'da yaşanan rezaleti konuşuyor. Sosyal medyada başlayan eleştiriler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da yöneltildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Bakanlığı 2 yıldır konuyu bilip de susmakla suçladı.

Ancak, ortaya çıkan gerçeklere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 yıldır çocuğa sahip çıkmış durumdadır.

Halk TV'de, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Hayat programına katılan iki muhalif gazeteci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulamalarını övdü.

İşte Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda geçen diyaloglar

İsmail Küçükkaya: Kim bakıyor bu kadın kardeşimize, kim ilgileniyor.

Olayı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan: Devletimiz ilgileniyor, Devletimiz koruma altına almış. Ve oldukça iyi korunduğunu görüyoruz.

Gazeteci Murat Ağırel: Daha iddianame yazılmadan, yani 2 yıl önce, olayın olduğu ilde hem barınmasını sağlamış, çocuğa okul ve kreş eğitimi sağlamış, herşeyi sağlamış. Meslek edindirme kursuna göndermiş, İngilizce eğitim almış ve İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş, bunların hepsini yapmış.

İsmail Küçükkaya: Kim yapmış

Gazeteci Murat Ağırel: Mağdur yapmış

Timur Soykan: Aile Bakanlığını tebrik etmek gerekiyor