Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 17:04, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız