Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni bir enerji kaynağı müjdesi vererek "Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik" dedi. Erdoğan, rezervin değerinin 12 milyar dolara denk geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, genişletme fazıyla 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılışını cuma günü gerçekleştireceklerini bildirdi. Erdoğan, daha önce "petrol yok" diye beton dökülen kuyulardan da terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden de petrol üretimine başlandığını aktardı.

EN BÜYÜK 10 KEŞİFTEN BİRİ

Cumhuriyetin 100. yılında günlük üretimi 100 bin varile çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, 2021'de 34 yeni keşifle mevcut rezerve 71 milyon varil eklendiğini kaydetti. Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yapıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. 5 kuyuda günlük 1500 varillik üretime başladık. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız. Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıyoruz."