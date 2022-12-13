Mevlana'ya geldiler: Milyonlarca kişiyi Konya'da buluştu

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, milyonlarca insanı Konya'da buluşturuyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından kente gelen milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, kültür, tarih ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran, içerisinde Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olmayı sürdürüyor.

10 BİN ESER VAR

Merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan müze, hem yurt içi hem de dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor. Tilavet Odası'nda hat sanatıyla alakalı levhalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alırken, Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

3 MİLYONU GEÇEBİLİR

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, kentte Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin devam ettiğini, törenler dolayısıyla yıl boyu olduğu gibi çok sayıda turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Yarar, "Salgın öncesi Mevlana Müzesi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeydi. Yine geçen sene de salgın sonrası en çok ziyaret edilen müze oldu. Geçen seneki rakam 1 milyon 880 bin civarındaydı. Bu sene ise şu an 2 milyon 905 bin kişi olmuş. Bunun yaklaşık yüzde 10'u yabancı misafir, diğerleri de yerli misafirlerimizdir. Önümüzde 17 Aralık Şebiarus Töreni var. Bu tarihte ve 17 Aralık'tan sonra gelecek misafirlerimizle rakamın 3 milyonu geçeceğini tahmin etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

UZAK DOĞU İLGİSİ

Müzenin yıl genelinde ise çoğunlukla Uzak Doğulu misafirleri ağırladığını anlatan Yarar, şunları kaydetti: "Bahreyn, Kuveyt, Katar, Lübnan gibi ülkelerden gelen misafirlerimizin yanı sıra Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan gelen misafirlerimizi de görüyoruz. Bunu yıla yaydığımızda Uzak Doğu ülkelerinin, Malezya'nın Endonezya'nın, Kore'nin daha öncelikli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Türkiye'nin bütün şehirlerinden insanımızı burada ağırlıyoruz."

Sema töreninde salon doldu

"Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen törenlerin dördüncü günü, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca, Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca'nın acem makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi. Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle takip etti. Şebiarus programları, 17 Aralık'ta sona erecek.