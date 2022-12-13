Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın: 2022-2023 dönemi ilk seferi başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 08:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 08:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı. Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak. Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022-22Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. 1300kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız