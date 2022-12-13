Uzaya çıkacak 'ilk Türk' olmak için son 15 aday
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında Türk astronot seçiminde sona gelindiğini belirtti. 36 bin başvurudan kriterleri sağlayan bin kişinin ayrıldığını, bunlardan da geriye kalan son 15 adayın eğitiminin sürdüğünü söyleyen Varank, Ay misyonu hibrit motorunun da uzay ortamındaki testlerine başlandığını ifade etti. Uzaya gidecek ilk Türk yolcu 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
31 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, uzaya gidecek ilk Türk projesinin başvuruları 30 Haziran'da son bulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te uzayda bir Türk olacak" demişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevaplarken projeyle uzaya gidecek yolcunun seçiminde sona gelindiğini duyurdu.
Varank, "Türkiye, dünyayla rekabet edecek binlerce genç mühendis, teknisyen, bilim insanı kazanıyor. Biz gençlerimizin önüne vizyon olarak uzay alanında çalışmayı koyuyoruz. Bunun için Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.
Uzaya gitmek için 36 bin başvurudan kriterleri sağlayan bin kişinin ayrıldığını, bunlardan da geriye kalan son 15 adayın eğitiminin sürdüğünü söyleyen Varank, Ay misyonu hibrit motorunun da uzay ortamındaki testlerine başlandığını ifade etti. Uzaya gidecek ilk Türk yolcu 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
FERHAT EKİNCİMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız