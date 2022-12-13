Başkent'te toplu taşıma araçlarının kiralanması için tavsiye kararı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, oy çokluğuyla EGO Genel Müdürlüğünce kentte özel toplu taşıma hizmeti veren araçların kiralanması için tavsiye kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aralık ayı ilk oturumu, Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı.

Ünal'ın oylamaya sunduğu önceki birleşim tutanak özetine itiraz ederek söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, ABB ve bağlı kuruluşlarının 2023 mali yılı bütçelerinin önceki birleşimde oylanarak kabul edildiğini anımsattı.

ABB ve bağlı kuruluşlarının 2023 mali yılını içeren komisyon raporlarının oylama sırasında mevzuata aykırı hareket edildiğini öne süren Akdemir, "Oylamanın yeniden yapılması kanaat ve düşüncesindeyim." ifadesini kullandı.

Akdemir'in itirazının ardından Ünal, gündemdeki önergelere, komisyon raporlarına ve başkanlık yazılarına ilişkin oylamayı başlattı.

AK Parti Pursaklar Meclis üyesi Meral Bozoğlu ve arkadaşları, Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde, 17 Eylül 2021'de bir vatandaşın ABB'nin Mavi Masa ALO 153 hattını arayarak tünelin dekor kısmının düşmek üzere olduğu ihbarında bulunduğuna yönelik soru önergesi verdi.

ABB'nin bir ay sonra vatandaşa gerekli incelemenin başlatıldığı yönünde cevap verdiği ifade edilen önergede, ihbardan 47 gün sonra kaya parçasının düştüğüne dikkat çekildi.

Önergesi hakkında söz alan Bozoğlu, tüneldeki çalışma nedeniyle trafikte büyük mağduriyetlerin yaşandığını belirterek, ABB'nin "40 günde tünel tadilat çalışmasının tamamlanacağı" açıklamasını anımsatarak 57'nci günün dolduğunu ama çalışmanın devam ettiğini aktardı.

Bozoğlu'nun iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, tünelin gidiş ve çıkışlarının uzatılarak daha güvenli bir yapıya kavuşturulması için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, önümüzdeki hafta havaalanına gidiş kısmındaki bölümün açılacağını kaydetti.

Katip üyeler oy çokluğuyla gündeme alınan ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sincan Meclis üyesi Nihat Yalçın'ın özel toplu taşıma aracı işletmelerine ait araçların 5216 sayılı kanun kapsamında kiralama modeli ile çalıştırılmasını içeren önergesini okudu.

ABB Meclisinin Kovid-19 döneminde ulaşım esnafına gelir desteği yapılmasına yönelik oy birliğiyle alınan kararları anımsatılan önergede, ulaşımda esnafın korunması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel ulaşım araçlarının kiralandığına işaret edildi.

Söz konusu önergede, EGO Genel Müdürlüğünce aylık KDV hariç olarak merkezde çalışan özel toplu taşıma araçlarına 62 bin lira, çevre ilçelerde çalışan minibüslere 30 bin lira, midibüslere 33 bin lira, 8,5 metre uzunluğundaki araçlar için 35 bin lira ödeme yapılması tavsiye edildi.

Yalçın, önergesinin tavsiye kararı olarak oylanmasını istedi.

EGO Genel Müdürlüğünün özel toplu taşıma araçlarının kiralanarak çalıştırılmasını tavsiye eden önerge, "oy çokluğuyla" kabul edildi.

- Cemevlerinden su ücreti alınmasın

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, cemevlerinin elektrik faturalarının devlet tarafından ödeneceğine ilişkin torba yasayı anımsatarak, ABB'nin de cemevlerinin su faturalarından ücret almamasını içeren önerge verdi.

Köse'nin önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.