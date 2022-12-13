Sanal bahis operasyonunda 136 kişiden 101'in yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 09:15, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 09:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız