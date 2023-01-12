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Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapan davacının, emekliye sevk edilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 00:10, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 10:29
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Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA hükmedildi.

Daire, Esas No: 2018/6103, Karar No: 2022/479 sayılı kararında da aynı hükmü verdi.

Dilekçeyi zorla imzalattılar

Davacının emekliye sevk edilme isteğini 25/07/2016 tarihli dilekçe ile ortaya koyduğu, anılan dilekçenin emekli aylığını alacağı adres ile adı, soyadı, imzası kısmını kendi el yazısı ile doldurarak imzaladığı hususunda bir ihtilaf bulunmadığı, davacı tarafından dilekçenin psikolojik baskı ve tehdit ile imzalatıldığı iddia edilmekte ise de, davacının kendi iradesi dışında düzenlendiği yönünde bir kanıt bulunmayan dilekçeye dayanılarak, başka bir anlatımla davacının dilekçesiyle ortaya koyduğu iradenin hukuki sonucu olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.


T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/2867
Karar No: 2022/483

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri ...

İSTEMİN KONUSU:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Orman ve Su İşleri Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapan davacının, emekliye sevk edilmesine ilişkin... tarih ve ...sayılı Bakanlık Oluru'nun iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararda; davacının emekliye sevk edilme isteğini 25/07/2016 tarihli dilekçe ile ortaya koyduğu, anılan dilekçenin emekli aylığını alacağı adres ile adı, soyadı, imzası kısmını kendi el yazısı ile doldurarak imzaladığı hususunda bir ihtilaf bulunmadığı, davacı tarafından dilekçenin psikolojik baskı ve tehdit ile imzalatıldığı iddia edilmekte ise de, davacının kendi iradesi dışında düzenlendiği yönünde bir kanıt bulunmayan dilekçeye dayanılarak, başka bir anlatımla davacının dilekçesiyle ortaya koyduğu iradenin hukuki sonucu olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idarenin savunmasının tamamen dayanaksız olduğu, hiç kimsenin 43 günlük izin hakkını bırakarak 52 yaşında hem de OHAL Kararnamesinin yayınlandığı bir dönemde emekli olmak istemeyeceği, emekli dilekçesinin internet ortamından çıkartılarak imzalatıldığı, zorla aynı gün içerisinde dilekçe alınarak işten de ayrıldığına dair tebligatın emeklilik dilekçesi ile beraber yapıldığı, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığına yapmış olduğu başvurunun 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emeklilik bulunmadığı halde anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. ve 4. maddeleri uyarınca işten çıkarılanlarla ilgili işlemlerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağından bahisle reddedildiği, Bakan onayı ile yapılan soruşturma sonucunda davada delil olarak kullanılabilecek sonuçlar çıkması mümkün olduğundan yargılamanın yeni baştan yapılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacının kendi isteği ile emekli olduğu, davacının yaşı, mühendis oluşu, memuriyetteki tecrübesi ve yürüttüğü önemli görevler dikkate alındığında, iddia edildiği gibi emekli olmaya mecbur edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, dava konu işlemin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin .... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2018/6103
Karar No: 2022/479

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri V. ...

İSTEMİN KONUSU:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Orman ve Su İşleri Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapan davacının, emekliye sevk edilmesine ilişkin ...tarih ve ...sayılı Bakanlık Olur'unun iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararda; davacının emekliye sevk edilme isteğini 26/07/2016 tarihli dilekçe ile ortaya koyduğu, anılan dilekçenin emekli aylığını alacağı adres ile adı, soyadı, imzası kısmını kendi el yazısı ile doldurarak imzaladığı hususunda bir ihtilaf bulunmadığı, davacı tarafından dilekçenin psikolojik baskı ve tehdit ile imzalatıldığı iddia edilmekte ise de, davacının kendi iradesi dışında düzenlendiği yönünde bir kanıt bulunmayan dilekçeye dayanılarak, başka bir anlatımla davacının dilekçesiyle ortaya koyduğu iradenin hukuki sonucu olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI

İstinaf isteminin reddine ilişkin ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesi ile 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 410. maddesi uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı hasım mevkiine alınarak işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ...İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

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