Gram altında yeni rekor
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı veriye ilk tepki olarak yüzde 1,5 artış ile 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 16:52, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 16:51
ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
ALTININ ONSU 5 AYIN ZİRVESİNDE
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı veriye ilk tepki olarak yüzde 1,5 artış ile 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Altının gram fiyatı verinin ardından 1086 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü.
Spot piyasada çeyrek altın 1780 lira, cumhuriyet altını da 7270 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız