Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Güne yatay başlayan dolar günü 18,64 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 18:18, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 18:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6450
|18,6460
|18,6450
|18,6460
|Avro
|19,6860
|19,6870
|19,8390
|19,8400
|Sterlin
|22,8260
|22,9400
|23,0610
|23,1770
|İsviçre Frangı
|19,9230
|20,0240
|20,1110
|20,2120
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6150
|18,6950
|18,6150
|18,6950
|Avro
|19,6460
|19,7260
|19,7990
|19,8790
|Sterlin
|22,7660
|22,9760
|23,0010
|23,2110