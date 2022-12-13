Belediye Meclisi krediyi onayladı, Mamak'a metro geliyor

Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ilk oturumunu Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

AK Parti'nin talebiyle "A1 ANKARAY Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı İşi"ni içeren ortak rapor öne çekilerek, konuya ilişkin komisyon raporu müzakereye açıldı.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçen ay konu gündeme geldiğinde değerlendirmelerde bulunduğunu anımsattı. Konuşmasının bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını ifade eden Köse, kendisinin metro hattına karşı çıktığına ilişkin haberler yayımlandığını anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın krizden ve mağduriyetten beslendiğini savunan Köse, şöyle konuştu:

"2019'dan bu yana biz meclise gelen her kredi talebine onay verdik. Her zaman çözümden yana olduğumuzu, halkımız için yapılan projeleri desteklediğimizi ifade ediyoruz. Öyle olmasaydı burada yüzde 97 oy birliğiyle kararlar almazdık. Konuşmalar, polemikler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmayın. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, maalesef bunu burada ifade etti. Arkasından da havuz medyası bunu köpürterek hakkımızda yalan yanlış pek çok ifadeyi kullandı. Biz bugüne kadar hiçbir konuda gelen borçlanmaya 'hayır' demedik, hepsine 'evet' dedik. Buraya da onay veriyoruz."

Rapor hakkında bilgi veren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Ercan Kınacı, başkanlık makamı tarafından Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ANKARAY hattına entegre edilecek Dikimevi-Natoyolu metro hattının inşaatı için 320 milyon avroluk kredi kullanımı talebi bulunduğunu belirtti. Kınacı, raporun ayrıca, metroda kullanılacak araçların alımı için EGO Genel Müdürlüğüne yetki verilmesini içerdiğini aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kredi talebini oy birliği ile kabul etti.