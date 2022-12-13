Balıkesir'de direğe çarpan otomobildeki 5 öğretmen yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 5 öğretmen yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 14:12, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 14:13
Mürvet Bozdağ idaresindeki 10 ADD 17 plakalı otomobil, Edremit-İzmir kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Bozdağ ile aynı araçta bulunan Pakize Güçlü Çubuk, Aysel Karakaya, Canan Pınar ve Tülay Şeker yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazada yaralananların Pelitköy Mahallesi'ndeki özel eğitim uygulama okulunda öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız