Ankara için 'sarı' uyarı: Yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" kodlu uyarıda, Ankara'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 15:37, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 15:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın beklenen yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Valilikten uyarı
Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara'nın güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız