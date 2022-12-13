Halil Falyalı'nın grubuna yönelik operasyonda 107 gözaltı

Halil Falyalı ve grubuna yönelik, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçu çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon çerçevesinde devam ettirilen teknik ve fiziki çalışmalarda, yasa dışı bahsin çalışma yapısı ve diğer tüm detaylar ortaya çıktı.

Kaçak bahis sitelerinin sunucuları Malta'da ortaya çıktı

Şebekenin yurt dışı merkezli 15 adet kaçak bahis sitesi bulunduğu öğrenildi. Söz konusu sitelerin vergide kolaylık sağlayan 'ada' ülkelerinde hayata geçirildiği ve sunucuların da Malta'da olduğu tespit edildi. Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de, özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları ile fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezi aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı belirlendi. Site yöneticilerinin ise Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs ile bağlarının olduğu ortaya çıktı.

Yüksek miktarda bahis oranı vermişler

Söz konusu sitelerde şebekenin; kullanıcıların ilgisini çekmek ve kendilerini tercih etmelerini sağlamak için yüksek oranda bahis verdikleri, sitelerde farklı türlerde kumar oyunları oynattıkları ve bu sayede de oyuncu sayılarını artırdıkları öğrenildi. Kullanıcıların erişimi normal yollarla sağlanamayan sitelere 'VPN' yöntemiyle bağlandıkları, para akışını takip etmek için kendilerine muhasebe programı oluşturdukları tespit edildi.

Canlı destek hattı ile oyuncularla irtibat kurmuşlar

Oyuncuların sitelerdeki sözde yöneticilerle 'canlı destek' hattı üzerinden irtibata geçebildikleri, çeşitli ödeme yöntemlerine sahip oldukları, yöneticilerin ise takip ihtimali, yakalanma ve şebekenin deşifre olmaması gibi durumları göz önüne alarak farklı birçok yöntem kullandıkları ortaya çıktı.

Operasyonun ikinci ayağında 68 gözaltı

Ankara merkezli toplam 20 ilde 136 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 68 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 808 milyon lira değerinde varlığa el konulurken, toplam gözaltı sayısı 107'ye yükseldi.