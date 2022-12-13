Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 15:54, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 16:06
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2022/11 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2022/11 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal BilgilerMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız