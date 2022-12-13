Başsavcılıktan Adana'da hükümlüye kötü muamele iddiasına açıklama
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda hükümlü kişiye kötü muamele yapıldığı iddiası üzerine başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 16:37, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 16:38
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında, hükümlü C.Ş'ye 20 Şubat'ta kötü muamele yapıldığıyla ilgili haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklamada bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili 23 Şubat 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmektedir." denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız