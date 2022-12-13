Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime yağış engeli
Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar yarın bir gün süre ile tatil edildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 16:47, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 17:02
Meteoroloji uyarı yaptı, sel felaketinin yaşanmasının ardından Antalya'daki üç ilçede tatil kararı alındı. Valilik Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde eğitime çarşamba günü ara verildiğini açıkladı.
Özellikle gece saatlerinde başlayacak sağanak nedeniyle metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağışın düşmesi bekleniyor.
Vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız