Güvercin çalmak için girdiği evin sahibi öldürmüştü, tutuklandı
Eskişehir'de hırsızlık için girdiği evde, ev sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 18:48, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 19:34
Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Hüseyin Pınar'ı (44), evinde beslediği güvercinleri çalmak için öldürdüğü ileri sürülen Neşat T. ve olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı Neşat T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız