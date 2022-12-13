'Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak'
Bakan Koca; "Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 19:53, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 19:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız