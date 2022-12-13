Balıkesir'de kaybolan Azerbaycan uyruklu kadına ilişkin valilikten açıklama:

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ağustos 2006'da Serçeören Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Kızmaz ile evlenen ve hayatını burada sürdüren Azerbaycan uyruklu Elnara Mammadova Kızmaz'ın, kayıp olduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gerekli araştırma yapılarak en son görüldüğü bölgenin tespit edildiği belirtildi.

Arama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Jandarma devriye ekipleri, JASAT, istihbarat unsurları, Jandarma Asayiş Komando Timleri, AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma İz Takip Köpek Timi tarafından yürütülen çalışmalar titizlikle ve koordinasyon içinde gerçekleştirilmektedir. Her tür teknik imkan ve yöntem kullanılarak yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye ulaşılamamıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen arama çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmektedir."

Açıklamada, kadının 31 Ağustos'ta cinsel saldırıya maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine konunun jandarma tarafından adli mercilere intikal ettirildiği, yapılan işlem sonucunda 1 şüphelinin tutuklandığı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği hatırlatıldı.