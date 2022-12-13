Genel Kuruldaki yumruklu kavgaya Ak Partili Işık'tan açıklama
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulundaki yumruklu kavgaya ilişkin, yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgün olduğunu belirterek "Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum." açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 21:39, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 21:40
Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Bugüne kadar basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.
Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız