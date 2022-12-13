İçişleri Bakanlığı: KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi
İçişleri Bakanlığı, KADES uygulamasının 4 milyon 492 bin 318 kez indirildiğini belirtti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 22:32, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 22:33
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi" ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda uygulamayı indirmek isteyenler için link paylaşımı yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız