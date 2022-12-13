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'205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü yakalandı'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce 2022 yılında 205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulünün yakalanması gerçekleştirildi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 23:46, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 23:46
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'205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü yakalandı'

Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Yasa Dışı Ticaretle Mücadele" konulu konferansına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devletin yasa dışı ticaretle mücadelesinde usulsüz faaliyetlerin önüne geçilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yasa dışı ticaretle mücadelede haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Muş, "Ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesine yönelik, dürüst ticaret erbabımızın ve halk sağlığının korunması gibi asla ödün vermeyeceğimiz konulara doğrudan temas ediliyor. Bu sebeple yasa dışı ticareti önlemek için tüm gümrüklü sahalarımızda ve ülke sathında çalışmalarımızı hız kesmeden ve titizlikle sürdürüyoruz. Kaçakçılıkla mücadelenin güçlü teknik, beşeri ve idari kapasiteye dayandığı bilinciyle Bakanlık olarak teknik altyapımıza, beşeri sermayemize ve idari kapasitemize son 10 yılda 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak gümrük muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Yeni kaçakçılık yöntemlerini önleme çalışmaları yürütülmektedir"

Tütün mamulleri sektöründe vergi kaybından bahseden Muş, haksız rekabetle ilgili, "Son dönemde tespit edilen yeni usulsüzlükler bu alanda etkin bir denetim mekanizmasını elzem hale getirdi. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde tütün özel ekibini hayata geçirdik. Özel ekip, makaron ve sigara filtresi gibi 24 milyon lira değerinde ürünü yakaladı. Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce 2022 yılında 205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulünün yakalanması gerçekleştirildi. Öte yandan Bakanlığımız koordinasyonunda yeni kaçakçılık yöntemlerini önlemeye yönelik mevzuat çalışmaları da yürütülmektedir. Bu doğrultuda 30 Kasım 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikler kapsamında idari para cezaları, hapis cezaları, teminat ve benzeri gereklilikler gibi yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor" ifadelerini kullandı.

"109 milyon lira değerinde kaçak alkollü içki yakalandı"

Toplum sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlerle ilgili konulara değinen Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan alkollü içki kaçakçılığıyla mücadeleyi ciddi şekilde sürdürüyoruz. Alkollü içki sektöründe kayıt dışı ya da izinsiz üretimlerin engellenmesine yönelik çalışmalar, başta insan sağlığını korunması olmak üzere ülkeye kaçak yollarla getirilen bandrolsüz ürünlerin ve sahte içkilerin tespit edilmesi ve muhtemel vergi kayıpların önlenmesi açısından da hayati önem arz ediyor. Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Birimlerince, 2020-2022 yılları arasında toplam 109 milyon lira değerinde kaçak alkollü içki yakalaması gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı içerisinde ise 32 milyon lira değerinde 147 bin litrelik yakalama yapılmıştır.

Ülkemizde son yıllarda tek seferde yapılan en büyük miktarda alkollü içki yakalamasına imza atarak, Mersin'de toplam 86 bin 245 şişe alkollü içkiye el konmuştur. Usulsüz faaliyetlerin önüne geçmek ve piyasada kayıt dışı üretimiyle haksız rekabeti engellemek amacıyla birtakım yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Günümüzde elektronik ürünlerde gerçekleştirilen usulsüzlüklerde, piyasa işçi işini sekteye uğratmaktadır. Bu çerçevede elektrik-elektronik kaçakçılığı alanında Bakanlığımızca sürdürülen mücadele kapsamında 2020 ve 2022 yılları arasında 738 milyon lira değerinde 5,3 milyon adet yakalama gerçekleştirildi."

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