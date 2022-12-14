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14 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

14 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 00:01, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 00:04
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14 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılacak.

- Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine, devlet başkanlarının dar katılımlı ve heyetler arası görüşmelerine, belgelerin imza törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

(Avaza)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in davetine icabetle Katar'a gidecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin Kapanış Konferansı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ÖZEV Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Meslek Edindirme Merkezinin Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

2- TÜİK, kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da düzenlenen Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Avaza)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmanlı Parkı Spor Kompleksi ziyaretinin ardından Akşemsettin Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılacak. İslambey Gençlik Merkezi ziyareti ve Topçular Yüzme Havuzu açılış programında yer alacak Kasapoğlu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/11.30/12.00/13.00/13.30/14.00)

2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.

(Al Khor/22.00)

3- Voleybolda FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya'nın Dentil Praia, B Grubu'nda VakıfBank ise Kazakistan'ın Kuanysh takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.30/19.30)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu'nun ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Savino Del Bene takımını, Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 32 Turu'nun ilk maçında ise PTT, Romanya'nın CSM Lugoj ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30/Ankara/19.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde; Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibini konuk edecek, Galatasaray HDI Sigorta İsviçre'nin Chenois takımı ve Arkas Spor da İtalya'nın Valsa Group ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/16.00/Cenevre/22.00/Modena/22.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Cazoo Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

9- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Estonya'nın Kalev-Cramo takımıyla karşılaşacak.

(Gaziantep/20.00)

10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Spar Girona takımını konuk edecek; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Valensiya/22.00)

11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını konuk edecek; B Grubu'nda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Pecs/20.00)

12- Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasına Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla devam edilecek; Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00)

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