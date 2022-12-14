Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama yapıldı
14 Aralık 2022 tarihli atama kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 00:36, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 02:13
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir.
13 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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