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ABD'den PKK'ya radar sistemi: 90 ve 40 araçlık iki konvoy daha

Türkiye'nin Suriye'deki terör yuvalarına kara operasyonu hazırlıkları sürerken, öncesinde PKK/YPG'ye silah ve mühimmat desteğini artıran ABD, bölgeye 2 silah dolusu konvoy daha gönderdi. Bölgeye sevk edilen 90 ve 40 araçlık iki konvoyun içinde hava araçlarına karşı kullanılan radar sistemi olması dikkat çekti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 07:20, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 07:09
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ABD'den PKK'ya radar sistemi: 90 ve 40 araçlık iki konvoy daha

Türkiye'nin hava harekatı ve kara operasyonu hazırlıkları öncesinde PKK/YPG'ye silah ve mühimmat desteğini artıran ABD, bölgeye 2 konvoy daha sevk etti. Bölgeye 90 ve 40 araçlık iki ayrı konvoy daha sevk edildi. Konvoylarda hava araçlarına karşı radar sistemi olması dikkat çekti.

BU RADAR KİME KARŞI

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütüne yönelik kararlılığı sürerken ABD'nin PKK/YPG'ye desteği devam ediyor. ABD bu hafta içinde PKK/YPG'ye destek amacıyla iki konvoy gönderdi. Suriye-Irak sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan 40 araçlık ilk konvoyda diğerlerinden farklı olarak hava araçlarına karşı kullanılan gelişmiş radar sistemlerinin olması dikkat çekti. Bradley muharebe aracı, zırhlı araçlar, tank taşıyıcılar ve lojistik malzemelerin de bulunduğu konvoyun varış noktası Tel Baydar ve Al-Shaddadi oldu.

90 ARAÇLIK KONVOY

Yine Velid Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ikinci konvoy ise 90'dan fazla kamyondan oluştu. Haseke'ye giden konvoyun obüs, mühimmat, yakıt tankları, silah ve askeri teçhizat taşıdığı görüldü. Yerel kaynaklar bu hafta içinde düzenlenen ikinci konvoy olduğunu doğruladı. ABD geçtiğimiz haftada da Suriye'ye devasa bir silah ve mühimmat konvoyu göndermişti. 120 kamyondan oluşan askeri konvoy da Haseke'nin güneyindeki Tel Baydar Üssü'ne gitmişti. ABD, Suriye'de terör örgütü PKK'ya havacılık birimi kurup, 10 teröriste pilotluk eğitimi de vermişti. Teröristlerin en büyük destekçisi olan ABD, geçen haftalarda örgüte birlikte havadan indirme tatbikatı da yapmıştı.

KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan terör örgütünde tam bir panik havası hakim. Örgütten kaçışlar sürüyor. Son olarak Ayn İsa'ya sevk edilen 14 PKK'lı terörist silahlarına bırakarak çevre köylere kaçtığı belirtildi. Türkiye'nin olası kara harekatı öncesinde 40 PKK'lının Ayn İsa'ya nakledildikten sonra kaçmasının ardından önlemleri artıran örgütün kaçışların önüne geçemediği ifade ediliyor.

Hatice Saka

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