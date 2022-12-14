30 ilde bahis operasyonu: 808 milyon TL'ye el konuldu

Yasa dışı bahisten para kazanan Halil Falyalı çetesine yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Lefkoşa'da şubat ayında suikast sonucu öldürülen Falyalı'nın yasa dışı bahis çetesini yönettiği, çetenin bu yolla 2.5 milyar TL suç geliri elde ettiği tespit edilmişti. 20 Ekim'de düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 39'u yakalanmıştı.

BÖYLE DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri, MASAK ve kripto varlık hizmeti sağlayan firmalardan elde edilen transfer/para hareketlerine ilişkin analiz çalışmalarında yasa dışı bahis organizasyonunun yapısı, nasıl işlediği, para trafiği ve elde edilen paranın kripto paralara nasıl çevrildiği ve kimlere aktarıldığı hususları deşifre edildi. Bu kapsamda, söz konusu organizasyonun yurt dışında 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ve sunucularının Malta'da olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs bağlantılarının olduğu anlaşıldı.

TUZAK YÖNTEMLERİ

Türkiye'deki yasa dışı bahis sitelerinin, özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere sosyal medya fenomenleri, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezi aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı anlaşıldı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayısının artırıldığı görüldü. Bahisin yanı sıra çeşitli kumar oyunlarıyla da sitedeki oynayıcı sayıları genişletildi.

MUHASEBE PROGRAMI

Bahis çetesinin sanal ağ yapısı deşifre edilirken, kurdukları sitelerin kasa hesabını kendilerinin oluşturdukları bir muhasebe programı üzerinden tuttukları, internet sitelerindeki canlı destek hattından oynatıcılarla irtibat kurdukları ve oynayıcıların gerekli ödemeyi yapması için alternatifli birçok ödeme yöntemi sundukları tespit edilmiştir. Ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin ve mali birimlerin takibinden kaçmak ve yapının deşifre olmasını engellemek amacıyla farklı birçok yöntem kullandıkları anlaşıldı.

30 İLDE OPERASYON

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. Dün Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 111 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 808 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Kıbrıs-Malta hattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonlarda Kıbrıs-Malta hareketliliğini gördüklerini söyledi. Soylu, "İnanıyorum ki vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onlara hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır. Sanal bahis, sanal kumar ve aynı zamanda başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ, milletimize çöreklenmiş, insanlara çöreklenmiş önemli suç unsurlarından bir tanesidir. Gerek yargı gerek polis teşkilatı gerekse jandarma teşkilatıyla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Abdullah Sarıca