28 Şubat oyununa izin vermeyiz: Mağdurlar siyasetin aparatı değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, küçük yaştaki çocuğa istismar vakası üzerinden 28 Şubat benzeri bir oyunun kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. "Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir" ifadelerini kullanan Oktay, "Bahsi geçen olayla ilgili öncelikle bir baba sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak şunu söylemek isterim: taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum" dedi.

ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Meclis'te konuşan Oktay şunları kaydetti: "Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellemek suretiyle yapılmaya çalışılanı da görüyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya Sayın Aslı Baykal'ın dün paylaştığı twitter mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim. 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız! Bunu da özellikle ifade etmek isterim."

CHP FETÖ İLE KOL KOLA

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 Bütçesi görüşmelerinde de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Terör örgütleriyle mücadeleye değindi. Oktay, CHP sıralarına dönerek, "FETÖ'nün siyasi ayağından söz edenler oldu. FETÖ ile kol kola olan sizsiniz! FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz! Sizin genel başkanınız bu hainlere af vaat ediyor, FETÖ'nün siyasi ayağını görmek istiyorsanız ona bakacaksınız!" açıklamasında bulundu. Oktay, HDP'lilere ise "Siz ancak terör örgütünün sözcülüğünü üstlenirsiniz! Kürt kardeşlerimizi temsil edemezsiniz! Bizim Kürt vatandaşımızla, sizin hiçbir alakanız yoktur" dedi.

Uğur Duyan