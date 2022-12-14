Öğretim Görevlisi derste Peygamber Efendimiz'e hakaret etti

Yıldız Teknik Üniversitesi, eşi görülmemiş bir alçaklığa sahne oldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, derste Peygamber Efendimiz'e (SAV) ağza alınmayacak hakaretler etti. Skandal 5 Aralık'ta yaşandı. Senaryo Yazımı dersinde müfredat dışı konulara giren Kutay, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ağır hakaretler etti.

ŞEHİTLİKLE ALAY ETTİ

Şehit aileleri ve şehadet kavramına da dil uzatan Kutay, inananları, cesetlere ilgi duyan nekrofili hastalarıyla da ilişkilendirdi. Öğrenciler bu çirkin sözlere tepki gösterdi. "Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam'a atfedemeyiz" diyerek karşı çıkan bir öğrenciye Kutay "Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün" karşılığını verdi. Çirkin ifadelerden rahatsız olan öğrenciler, bir dilekçe ile derste yaşananları Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bildirdi. Kutay'ın daha önce de alanı olmadığı halde dini konularda yorum yaptığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği öğrenildi.

Aybike Eroğlu