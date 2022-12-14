Musk Twitter'daki manipülasyon grubunun görevine son verdi

Elon Musk'ın tartışmalı satın alımından sonra Twitter'da sular durulmazken, gündemi manipüle ettiği ortaya çıkan sansür ekibi lağvedildi. "Twitter Dosyaları" adını verdiği seri ile platformun kendisinden önceki yönetiminin kirli çamaşırlarını açığa çıkaran Musk, Güven ve Güvenlik Konseyi isimli bir grubun sansür çalışmaları açığa çıkmıştı. Siyasi bir tavırla Twitter'a müdahale ettiği tespit edilen grubun, toplumun algını yönetmek için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Grubun popülerleşmesini istemediği bilgi ya da kişileri kara listeye aldığı, sansürlediği ve dikkat çekmesine mani olduğu ifade edilmişti. Kirli yapılanmayı ifşalayan Musk'ın Konseyi lağvettiği açıklandı.

2016'DA KURULMUŞTU

2016'da kurulan, siyasi saikle hareket eden ve sözde bağımsız bir danışma grubu olarak lanse edilen Güven ve Güvenlik Konseyi önceki akşam feshedildi. Açıklamayı yapan konsey üyesi Alex Holmes "Uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba, konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı.

GÖREVLERİ MANİPÜLASYON

Daha önce kovulan isimlerden Hukuk, Politika ve Güven Başkanı Vijaya Gadde, Küresel Güven ve Güvenlik Başkanı Yoel Roth ve platformun son iki CEO'su Jack Dorsey ve Parag Agrawal tarafından görevlendirilen Konsey'in, ülke gündemini belirlemek için gizlice günde ortalama 200 paylaşıma sansür uyguladığı ortaya çıkmıştı. Grubun ABD'deki Cumhuriyetçileri ve muhafazakar kesimi, sansürleriyle baskıladığı ve susturduğu ifade edilmişti.

PLATFORM İÇİ TEMİZLİK

Elon Musk'ın bu hamle ile Twitter içindeki siyasi yapılanmayı temizlemeyi hedeflediği belirtiliyor. Daha önce Beyaz Saray ve platform arasındaki diyalogda mihenk taşı olduğu belirtilen ve Biden yönetiminin sosyal medya üzerinden uyguladığı manipülasyonları kurum içinde yapılandırdığı kaydedilen eski FBI Danışmanı Avukat Jim Baker'ı da kovulmuştu. Musk Baker'ı, "Twitter Dosyaları'" ve Hunter Biden sansürü ile ilgili bilgilerin paylaşılmasına mani olmaya çalıştığı için kovduğunu duyurmuştu. Söz konusu hamle, Beyaz Saray'ın kurum üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyete darbe olarak nitelendirilmişti. Kurumu boyunduruk altında tutmaya çalışmakla eleştirilen Biden yönetimi, Ara Seçimler sırasında ABD federal kurumları vasıtasıyla Twitter'ı baskı altına almaya çalışmıştı.

TRUMP'I SEVMEDİKLERİ İÇİN ENGELLEMİŞLER

Geçtiğimiz günlerde bağımsız gazeteci Mark Taibbi üzerinden 6 Ocak Kongre baskını ve Trump'ın Twitter hesabının askıya alınma sürecinde şirket yönetiminin tutumunu ifşa eden Musk, bu kez de şirket içi yazışmaları yayınladı. Yazışmalarda Trump'ın hesabının askıya alınmasında kurum içi fikir ayrılığı yaşandığı görüldü. Tabibi, Trump'ın hesabının askıya alınmasının 6-8 Ocak'taki tartışmalarda yer aldığını belirterek, üst düzey bir yöneticinin, "Trump'ın eylemlerinin bağlamı" ve "ABD liderinin 4 yıllık başkanlığında yaptıklarının daha büyük resimde bu adımı gerekli kıldığını" yazdığını ve Trump'ı Twitter'dan çıkarma planının zemininin aslında birkaç ay önceki yazışmalarda tartışıldığını bildirdi. Yazışmalarda, bir çalışan, "Bence bunun isyana teşvik olduğunu söylemekte zorluk çekeriz" yazdığı görüldü. Bir süre sonra Twitter'ın sahibi olan Jack Dorsey'nin konuşmaya dahil olarak, "Neden Trump'ın hesabının hala askıya alınmadığını" sorduğu görüldü. Söz konusu paylaşımlar, Trump'ın usulsüzlükten ötürü değil, federal baskıyla kurum içi alınan bir karardan ötürü platformdan uzaklaştırıldığını ortaya koydu.

TWITTER EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA

ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından tartışmalı geçen bir sürecin ardından satın alınan sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra "@" şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak. Heritage temsilcisi Nick Dove yaptığı açıklamada açık artırmanın Twitter'ın finansal durumu ile ilgili olmadığını söylerken, "44 milyar dolara satıldı, biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın tik dönemi

Elon Musk'ın satın alması ardından değişikliklerle gündeme gelen Twitter'da "altın tik" dönemi başladı. Şirket, geçtiğimiz ay kimlik hırsızlığı ihtimali nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını duraklatmak zorunda kalmıştı. Yeni uygulamaya geçişle birlikte mavi tikler sarı ve griye dönüşmeye başladı. Türkiye'de de bazı Twitter hesaplarının rozetleri sarıya döndü. Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar "mavi tik" işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak. Twitter kademeli olarak, "resmi" onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu. Twitter'in kendi hesabı, Musk'ın sahibi olduğu Space X, Tesla gibi firmaların yanı sıra, Türkiye'den de Fenerbahçe Spor Kulübü ve TRT hesabı da 'altın tik'e geçti.