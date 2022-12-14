66 kişi ve 14 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını cevapladı.

20 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAKKINDA ARAŞTIRMA

Türkiye'nin gri listeden çıkmak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Nebati, "MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında 20 bini aşkın kişi hakkında araştırma yapıldı. Terörizmin finansmanı kapsamında da 66 gerçek kişi ve 14 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

FERHAT EKİNCİ