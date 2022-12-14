Dolar günü kaç TL'den kapattı?
Güne yatay başlayan dolar günü 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 18:00, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6450
|18,6460
|18,6430
|18,6440
|Avro
|19,8390
|19,8400
|19,8510
|19,8520
|Sterlin
|23,0610
|23,1770
|23,0400
|23,1500
|İsviçre Frangı
|20,1110
|20,2120
|20,0950
|20,1960
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6150
|18,6950
|18,6130
|18,6930
|Avro
|19,7990
|19,8790
|19,8110
|19,8910
|Sterlin
|23,0010
|23,2110
|22,9800
|23,1900