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Bütçe görüşmelerinin 10. gününü tamamladı

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8 maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul, kesintisiz 9 saat 44 dakika süreyle yürüttüğü çalışmalarla, bütçe görüşmelerinin 10. gününü tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 21:30, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 22:42
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Bütçe görüşmelerinin 10. gününü tamamladı

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararını, "Bugün Türkiye'de yeni bir demokrasi ayıbı yaşanmıştır, adeta bir darbe yapılmıştır." diye eleştirdi.

İmamoğlu'nun susturulamayacağını ve siyasetin dışına atılamayacağını söyleyen Bingöl, "O, daha kararlı, daha inançlı, şahinleşerek siyaset yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "bir şiir okuduğu için mağdur edebiyatı yaratarak bu noktaya geldiğini" ileri sürerek, "Bugün fütursuzca, genç bir siyasetçiye bu cezayı vermeyi içine sindirebiliyor. AKP zihniyetinin, AKP'nin karanlık bir odak olduğunun somut göstergesi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bir suçluluk psikolojisi içerisinde kendi sıfatlarını bizim üzerimize atmasına asla müsaade etmeyiz. Mesnetsiz iddialarının tümünü reddediyor, kendisine iade ediyoruz. AK Parti'nin her daim karanlığa kapalı, aydınlığa açık olduğunu beyan ediyoruz. Bu konuda kendi sıfatını kendisine yakıştırıyoruz." diye karşılık verdi.

Teklifin 11. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 2023 bütçesinin katılımcı, kamucu ve sosyal bir bütçe olmadığını savundu. Bahşi, yıllardır her konuda faiz lobisini suçlayanların bu bütçeyle faiz lobisine, uluslararası tefecilere teslim olduğunu ileri sürdü.

Açıklanan rakamlara göre, bütçenin umut vaat etmediğini iddia eden Bahşi, "Ekonomik kriz çok yoğun şekilde devam etmektedir. Elde avuçta ne varsa satan iktidar, yeni yatırım yapmak şöyle dursun, 'başka ne satabilirim'in derdine düşmüştür. İşsizlik gün geçtikte büyümekte, ekonomik daralma devam etmektedir. Ülkenin ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma düzeyinin en önemli göstergesi, istihdam yapısı ve işsizlik boyutudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahşi, asgari ücretin, bugün milyonlarca kişinin tek gelir kaynağı olduğunu, AK Parti'nin asgari ücretlileri çağdaş köle olarak gördüğünü öne sürerek, "Asgari ücretle çalışanlara, ailesiyle birlikte insanlık onuruna uygun bir hayat mutlaka sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Barış için savunma sanayimizin güçlü olması şarttır"

MHP İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş, savunma sanayinin gösterdiği performansın herkesin gurur kaynağı olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, milli savunma konusunda dünya çapında gıptayla bakılacak seviyeye ulaştığının altını çizen Karataş, Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi maksadıyla yapılan her girişimin de destekçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Milli güvenliğin ve milletin bölünmez bütünlüğün tehlikeye atılmasının söz konusu dahi olamayacağını vurgulayan Karataş, şöyle devam etti:

"Savaş endüstrisi, şanlı Türk tarihimiz ve kahraman milletimiz için yeni bir kavram değildir. Öyle ki tarih öncesine kadar dayanır. Milletimiz çağlar boyunca kendi döneminin ilki mahiyetinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ne mutlu ki köklü tarihimizin her evresinde tüm dünya bizleri güçlü ordumuz ve savaş endüstrimiz ile tanımıştır. Unutulmamalıdır ki silah sanayimiz ne kadar güçlüyse barış içinde yaşamayı o kadar güvence altına alırsınız. Barışı korumak için savunma sanayimizin güçlü olması şarttır."

- "Devletin varlığı ancak adaletle mümkündür"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, siyasetin, hiçbir zaman yargı eliyle tanzim edilemeyeceğini, hukukun üstünlüğü sıralamasında 140 ülke arasında 116. sırada bulunan Türkiye'nin, İmamoğlu'na verilen cezayla daha geriye düşeceğini savundu.

Kamu vicdanının yaralandığı bir günün yaşandığını belirten Gök, "Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir devletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.' Devletin varlığı ancak adaletle mümkündür. Bugün verilen kararla adalet büyük bir yara almıştır. Ülkemiz hem kendi içinde hem de dışarıda çokça tartışılan bir ülke haline gelmiştir. Bu karara sevinmeyin, bu karara alkış tutmayın. Bu karar övünülecek bir karar değil, dövünülecek bir karardır." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, AK Parti iktidarında hayata geçirilen proje ve yatırımlarla Türkiye'nin çağ atlamasının gururunu yaşadıklarını anlattı.

Dünyanın bugün tarihinin en ciddi sınavlarıyla ve krizleriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Çelik, Kovid-19 salgını ve derin ekonomik krizin belirsizliği ve istikrarsızlığı tırmandırdığını, uluslararası sistemde eşine rastlanmayan izler bıraktığını dile getirdi.

Çelik, uyuşmazlıkların çatışmaya, sorunların krize, çözümsüzlüklerin trajediye dönüştüğünü, liderlik rolü oynaması beklenen uluslararası örgüt ve aktörlerin işlevsiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye böyle bir dönemde üstlendiği tarihi misyonla dünya sahnesinde umudun, barışın ve istikrarın sembolü oldu. Uluslararası sistemde liderlik krizi yaşanırken Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü kararlı ve cesur lider diplomasisi tüm dünyada takdirle karşılandı. Türkiye olarak ideallerimizi, stratejik aklımızı ve vicdanımızı kısa vadeli çıkarlara ve dünyada yayılan popülizm dalgasına kurban etmeyeceğiz."

- Kesintisiz 9 saat 44 dakika süren birleşim

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 11. maddenin kabul edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunun 38. birleşiminde kesintisiz 9 saat 44 dakika çalışıldığını söyledi.

Bilgiç, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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