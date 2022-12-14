Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 11:34, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 11:36
Meclis Başkanı Şentop, AA muhabirinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız